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Германия облегчит правила въезда для тех, кто переболел или вакцинировался от COVID-19

Киев • УНН

 • 23303 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Правительство Германии согласовало смягчение карантинных правил при въезде из-за границы. Об этом заявил в среду журналистам в Берлине министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, пишет УНН.

Германия облегчит правила въезда для тех, кто переболел или вакцинировался от COVID-19

Детали

“Впервые мы согласовали единые для всей Германии правила”, — сказал он, уточнив, что до сих пор в разных регионах были разные предписания. С какого дня изменения вступают в силу, пока не сообщается.

Теперь тем, кто привился или перенес COVID-19, необязательно отправляться на пятидневную самоизоляцию. Привившимися в данном случае правительство ФРГ считает лишь тех граждан, кто получил одну из сертифицированных в ЕС вакцин — BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

“Сократить срок карантина можно также сделав тест”, — добавил Шпан.

Сохраняется карантинное предписание лишь в тех случаях, если человек въезжает из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В Германии прирост новых случаев коронавируса сокращается на протяжении нескольких недель. Многие регионы приступают к смягчению локдауна.

Справка

Согласно данным Института Роберта Коха — в Германии 3 548 285 случаев заболевания, жертвами стали 85 380 человек. По данным ВОЗ — в ФРГ зафиксировали 3 533 376 случаев заболевания, погибли 85 112 человек.

Брифинг Йенса Шпана:

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