Вірусно-варіаційний регіон: Німеччина вводить обмеження для туристів із Британії

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Німеччина вимагатиме від кожного, хто в'їжджає до країни зі Сполученого Королівства, відбути карантин протягом двох тижнів після прибуття.

Випадки занепокоєння щодо коронавірусу, вперше виявлені в Індії, продовжують зростати у Великій Британії.

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"Ми хочемо забезпечити безпеку. На цьому важливому етапі вакцинаційної кампанії необхідно якомога більше уникати потрапляння проблемних мутацій", - заявило німецьке урядове джерело.

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Уряд Німеччини узгодив пом’якшення карантинних правил при в’їзді з-за кордону.

У Німеччині за весь час пандемії зафіксували 3,646,600 випадків коронавірусу, 87,852 особи померли.