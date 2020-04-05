Вирус паники хуже, чем коронавирус – Тодуров

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93764 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102145 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104255 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103367 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111649 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100356 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104930 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106571 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131508 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Вирус паники хуже, чем коронавирус – Тодуров

Вирус паники хуже, чем коронавирус – Тодуров

Киев  •  УНН

 • 21576 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Истерия вокруг коронавируса не оправдана, так как в авариях и от сердечно-сосудистых заболеваний умирает в разы больше людей. Украина заблудилась в реформах, и лишь вернувшись к медсистеме Семашко — удастся восстановить медицину в стране. Об этом в эфире ток-шоу “Голос народа” сообщил врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.

“Истерика, которая сегодня есть по поводу коронавируса, во многом не оправдана. У нас в год умирает 6 тысяч человек от попыток суицида, около 4 тысяч погибает под колесами автомобиля, я уже не говорю, сколько погибает от туберкулеза — больше 10 тысяч, погибают от сердечно-сосудистых заболеваний — больше 300 тысяч в год, и по этому поводу ни у кого нет серьезных волнений, это вроде как естественно. Поэтому если взять статистику по коронавирусу, и посчитать сколько умирает и сколько уже умерло, и сколько мы можем предположить — умрет, в общем-то, истерика не оправдана... Вирус паники, хуже коронавируса, да”, — считает врач.

Тодуров считает, хорошо, что Беларусь сохранила систему Семашко, которая четко заточена на профилактику, на иммунизацию, на все прививки, это практически система Советского союза, только хорошо финансируемая и очень высокотехнологичная.

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“В Беларуси работает санстанция, работают инфекционные больницы, которые финансируются государством, в Беларуси сохранена управленческая вертикаль, и очень четко сотрудничает пограничная служба с медициной, с выявлением, с полицией, со службой безопасности. Все эти службы работают вместе. (В Украине — ред.) заблудились в реформах, мы не просто заблудились — мы разрушили медицину, которую имели.

Беларусь сохранила все плюсы, что имела советская медицина, и приумножила их, обеспечив свою медицину хорошим финансированием. Это оптимальный путь для украинской медицины, туда надо добавить 20% частных клиник для богатых людей и сохранить ту систему, что у нас была”, — отметил Тодуров.

Напомним, что в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.

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