Вирус паники хуже, чем коронавирус – Тодуров

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Истерия вокруг коронавируса не оправдана, так как в авариях и от сердечно-сосудистых заболеваний умирает в разы больше людей. Украина заблудилась в реформах, и лишь вернувшись к медсистеме Семашко — удастся восстановить медицину в стране. Об этом в эфире ток-шоу “Голос народа” сообщил врач-кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.