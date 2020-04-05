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Вірус паніки гірший за коронавірус - Тодуров

Вірус паніки гірший за коронавірус - Тодуров

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Істерія навколо коронавірусу не виправдана, так як в аваріях і від серцево-судинних захворювань помирає в рази більше людей. Україна заблукала в реформах, і лише повернувшись до медсистеми Семашко - вдасться відновити медицину в країні. Про це в ефірі ток-шоу "Голос народу" повідомив лікар-кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.

"Істерика, яка сьогодні є з приводу коронавірусу, багато в чому не виправдана. У нас в рік помирає 6 тисяч осіб від спроб суїциду, близько 4 тисяч гине під колесами автомобіля, я вже не кажу, скільки гине від туберкульозу - більше 10 тисяч, гинуть від серцево-судинних захворювань - більше 300 тисяч в рік, і з цього приводу ні у кого немає серйозних хвилювань, це ніби як природно. Тому якщо взяти статистику щодо коронавірусу, і порахувати скільки помирає і скільки вже померло, і скільки ми можемо припустити - помре, то загалом, істерика не виправдана ... Вірус паніки гірший за коронавірус, так", - вважає лікар.

Тодуров вважає, добре, що Білорусь зберегла систему Семашко, яка чітко заточена на профілактику, на імунізацію, на всі щеплення, це практично система Радянського союзу, тільки добре фінансована і дуже високотехнологічна.

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"У Білорусі працює санстанція, працюють інфекційні лікарні, які фінансуються державою, в Білорусі збережена управлінська вертикаль, і дуже чітко співпрацює прикордонна служба з медициною, з виявленням, з поліцією, зі службою безпеки. Всі ці служби працюють разом. (В Україні - ред.) заблукали в реформах, ми не просто заблукали - ми зруйнували медицину, яку мали.

Білорусь зберегла всі плюси, що мала радянська медицина, і примножила їх, забезпечивши свою медицину хорошим фінансуванням. Це оптимальний шлях для української медицини, туди треба додати 20% приватних клінік для багатих людей і зберегти ту систему, що у нас була", - зазначив Тодуров.

Нагадаємо, що в Україні вже підтверджено 1251 випадок COVID-19 .

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