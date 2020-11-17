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Вырубка дубов на более чем 700 тыс. грн: объявили о подозрении экс-директору лесхоза

Вырубка дубов на более чем 700 тыс. грн: объявили о подозрении экс-директору лесхоза

Киев  •  УНН

 • 10182 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Краматорске бывшему директору государственного предприятия "Покровское лесное хозяйство" следователи ГБР сообщили о подозрении за незаконную вырубку дубов более чем на 700 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует УНН.

"Установлено, что директор лесхоза подписал и выдал лесорубный билет на порубку деревьев на территории природно-заповедного фонда. В дальнейшем чиновник не принял предусмотренные законом меры по получению лимитов и разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда. На основании выданного билета в одном из ландшафтных заказников местного значения в течение июля-декабря 2019 года было срублено почти 3 тысяч сироростучих (живых) деревьев породы "Дуб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате неправомерных действий должностного лица вызвано тяжкие последствия окружающей среде и нанесен государству ущерб на общую сумму 714 744 гривен. Таким образом, директор лесхоза подозревается в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства.

Экс-чиновнику инкриминируют нарушение законодательства по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("Служебная халатность").

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Славянская местная прокуратура.

Напомним, что на Волыни чиновники лесного хозяйства предстанут перед судом за нанесение государству 17 млн гривен убытков.

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