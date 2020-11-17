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Вирубка дубів на понад 700 тис. грн: оголосили про підозру ексдиректору лісгоспу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Краматорську колишньому директору державного підприємства "Покровське лісове господарство" слідчі ДБР повідомили про підозру за незаконну вирубку дубів на понад 700 тис. гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує УНН.

"Встановлено, що директор лісгоспу підписав та видав лісорубний квиток на порубку дерев на території природно-заповідного фонду. У подальшому посадовець не вжив передбачених законом заходів щодо отримання лімітів та дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно–заповідного фонду. На підставі виданого квитка в одному з ландшафтних заказників місцевого значення протягом липня-грудня 2019 року було зрубано майже 3 тисячі сироростучих (живих) дерев породи "Дуб", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що внаслідок неправомірних дій посадовця спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу та завдано державі збитків на загальну суму 714 744 гривень. Таким чином, директор лісгоспу підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Експосадовцю інкримінують порушення законодавства за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України ("Службова недбалість").

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Слов'янська місцева прокуратура.

Нагадаємо, що на Волині посадовці лісового господарства постануть перед судом за завдання державі 17 мільйонів гривень збитків.

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