Вирубка дубів на понад 700 тис. грн: оголосили про підозру ексдиректору лісгоспу

"Встановлено, що директор лісгоспу підписав та видав лісорубний квиток на порубку дерев на території природно-заповідного фонду. У подальшому посадовець не вжив передбачених законом заходів щодо отримання лімітів та дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно–заповідного фонду. На підставі виданого квитка в одному з ландшафтних заказників місцевого значення протягом липня-грудня 2019 року було зрубано майже 3 тисячі сироростучих (живих) дерев породи "Дуб", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що внаслідок неправомірних дій посадовця спричинено тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу та завдано державі збитків на загальну суму 714 744 гривень. Таким чином, директор лісгоспу підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Експосадовцю інкримінують порушення законодавства за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України ("Службова недбалість").

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Слов'янська місцева прокуратура.

Нагадаємо, що на Волині посадовці лісового господарства постануть перед судом за завдання державі 17 мільйонів гривень збитків.