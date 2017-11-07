Стихи и письма Леси Украинки перевели на арабский

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 7729 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69018 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135194 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111564 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109287 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101809 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102917 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Стихи и письма Леси Украинки перевели на арабский

Стихи и письма Леси Украинки перевели на арабский

Киев  •  УНН

 • 24891 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сборник произведений и писем выдающейся украинской писательницы и поэтессы Леси Украинки перевели на арабский язык, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полосьства Украины в арабской республике Египет.

Презентация состоялась при участии представителей египетского Министерства культуры, Большой Каирской библиотеки, печатных и электронных средств массовой информации, учреждений культуры и высших учебных заведений.

Переводчиками произведений украинской писательницы на арабский язык стали директор Египетского Центра арабского языка и культуры института филологии Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко Елена Хомицкая и египетский профессор Самир Мунди.

Также отмечается, что 10 экземпляров сборника на арабском языке были переданы Великой Каирской библиотеке.

Как сообщал УНН, 25 февраля 2016 года в Национальном музее литературы Украины в Киеве состоялась презентация выставки к 145-летию со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки "... Я жива, я буду вечно жить ...!"

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