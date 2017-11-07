Стихи и письма Леси Украинки перевели на арабский
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сборник произведений и писем выдающейся украинской писательницы и поэтессы Леси Украинки перевели на арабский язык, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полосьства Украины в арабской республике Египет.
Презентация состоялась при участии представителей египетского Министерства культуры, Большой Каирской библиотеки, печатных и электронных средств массовой информации, учреждений культуры и высших учебных заведений.
Переводчиками произведений украинской писательницы на арабский язык стали директор Египетского Центра арабского языка и культуры института филологии Киевского национального университета им.Т.Г.Шевченко Елена Хомицкая и египетский профессор Самир Мунди.
Также отмечается, что 10 экземпляров сборника на арабском языке были переданы Великой Каирской библиотеке.
Как сообщал УНН, 25 февраля 2016 года в Национальном музее литературы Украины в Киеве состоялась презентация выставки к 145-летию со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки "... Я жива, я буду вечно жить ...!"