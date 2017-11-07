Вірші та листи Лесі Українки переклали арабською
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Збірку творів та листів видатної української письменниці і поетеси Лесі України переклали арабською мовою, передає УНН з посиланням на прес-службу полосьства України в арабській республіці Єгипет.
Презентація відбулася за участю представників єгипетського Міністерства культури, Великої Каїрської бібліотеки, друкованих та електронних засобів масової інформації, закладів культури та вищих навчальних закладів.
Перекладачами творів української письменниці на арабську мову стали директор Єгипетського Центру арабської мови та культури інституту філології Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка Олена Хомицька і єгипетський професор Самір Мунді.
Також зазначається, що 10 екземплярів збірки на арабській мові були передані Великій Каїрській бібліотеці.
Як повідомляв УНН, 25 лютого 2016 року у Національному музеї літератури України в Києві відбулася презентація виставки до 145-річчя з дня народження української поетеси Лесі Українки "...Я жива! Я буду вічно жити...!"