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Приговор по делу Стерненко объявят 31 мая. Сторонники активиста переносят запланированную акцию под Офисом Президента

Киев • УНН

 • 18581 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Одесский апелляционный суд 31 мая объявит свое решение по жалобе на приговор Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении бывшего депутата Сергея Щербича. Об этом заявил Стерненко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Приговор по делу Стерненко объявят 31 мая. Сторонники активиста переносят запланированную акцию под Офисом Президента

Цитата:

"Друзья, сегодня стало известно, что приговор по моему делу "о 300 грн" будет объявлен 31 мая в 14:00. Вполне вероятно, что это время взято для политических торгов", - написал активист.

Детали

Кроме того, активист написал, что в связи с переносом даты приговора, акция протеста, которая планировалась в эту субботу, 22 мая, под Офисом Президента в Киеве, и еще в нескольких городах, также переносится на 30 мая.

Что было раньше

Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.

Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненко из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

14 мая Одесский апелляционный суд отказал Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения, оставив под круглосуточным домашним арестом.

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