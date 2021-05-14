Суд продлил пребывание Стерненка и Демчука под круглосуточным домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Одесский апелляционный суд отказал Сергею Стерненко и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения, оставив под круглосуточным домашним арестом. Об этом сообщил Стерненко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Цитата
“Суд отказал мне и Руслану Демчуку в изменении меры пресечения. Нас оставили под круглосуточным домашним арестом. Также суд отказал мне в возможности отбывать арест в Киеве”, — говорится в сообщении.
Контекст
Заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор активисту Сергею Стерненку происходит сегодня с 12:00.
В ходе заседания поступило ходатайство, в котором Стерненко просил изменить адрес пребывания под круглосуточным домашним арестом — с одесского на киевский.
Напомним
Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы активиста Сергея Стерненка по делу по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.
Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест.