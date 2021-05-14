Суд продовжив перебування Стерненка та Демчука під цілодобовим домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Одеський апеляційний суд відмовив Сергію Стерненко та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу, залишивши під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомив Стерненко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Цитата
“Суд відмовив мені та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені у можливості відбувати арешт у Києві”, — йдеться в повідомленні.
Контекст
Засідання щодо розгляду апеляційних скарг на вирок активістові Сергію Стерненку відбувається сьогодні з 12:00.
В ході засідання надійшло клопотання, в якому Стерненко просив змінити адресу перебування під цілодобовим домашнім арештом — з одеської на київську.
Нагадаємо
Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербіча.
Стерненко мав перебувати під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу. Проте Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.