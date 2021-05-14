Суд продовжив перебування Стерненка та Демчука під цілодобовим домашнім арештом

Цитата

“Суд відмовив мені та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Нас залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також суд відмовив мені у можливості відбувати арешт у Києві”, — йдеться в повідомленні.

Контекст

Засідання щодо розгляду апеляційних скарг на вирок активістові Сергію Стерненку відбувається сьогодні з 12:00.

В ході засідання надійшло клопотання, в якому Стерненко просив змінити адресу перебування під цілодобовим домашнім арештом — з одеської на київську.

Нагадаємо

Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербіча.

Стерненко мав перебувати під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу. Проте Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.