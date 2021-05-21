Вирок у справі Стерненка оголосять 31 травня. Прихильники активіста переносять заплановану акцію під Офісом Президента

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"Друзі, сьогодні стало відомо, що вирок у моїй справі "про 300 грн" буде оголошений 31 травня о 14:00. Цілком ймовірно, що цей час узятий для політичних торгів", - написав активіст.

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Крім того, активіст написав, що в зв'язку з перенесенням дати вироку, акція протесту, яка планувалася в цю суботу, 22 травня, під Офісом Президента в Києві, і ще в декількох містах, також переноситься на 30 травня.

Що було раніше

Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербіча.

Стерненко повинен був знаходитися під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд відмовив Сергію Стерненко і Руслану Демчуку в зміні запобіжного заходу, залишивши під цілодобовим домашнім арештом.



