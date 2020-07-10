Производство электроэнергии на АЭС почти вдвое превысило ТЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. За минувшие сутки, 9 июля, атомные электростанции выработали 48,39% всей электроэнергии в стране. Об этом сообщает диспетчер "Укрэнерго", передает УНН.
ТЭЦ произвели 8,13%, ВИЭ ("зеленая") - 1,75%, ТЭС - 26,40%, ГЭС и ГАЭС - 15,33%.
В общем все производители электроэнергии, магистральные сети "Укрэнерго" и распределительные облэнерго составляют объединенную энергетическую систему (ОЭС).
"Режим работы ОЭС определяется, исходя из баланса производства и потребления мощности, ремонтов электросетей и генерирующего оборудования, а также возможности ликвидации аварийных ситуаций, в случае отключения генерирующего оборудования на электростанциях и магистральных линий электропередачи.
Для предотвращения нарушений режима работы ОЭС Украины или ее отдельных частей в результате определенных факторов компания принимает необходимые меры по ограничению потребления электрической энергии и мощности, а также применяет специальные графики и противоаварийные системы снижения электропотребления", - отмечают в "Укрэнерго".