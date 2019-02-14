Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина существенно нарастила экспорт мяса. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Института.
Он рассказал, что всего за год общий объем экспорта продукции мясной группы вырос на 21,6%, 646 млн долл. США.
"Характерной тенденцией 2018 года стало усиление позиций мясопродукции украинского производства на международном рынке за счет курятины", - подчеркнул он.
Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту мяса птицы, продолжил эксперт. За границу было поставлено 329 тыс. т продукта, отметил Пугачев.
В основе прошлогоднего успеха производителей мясопродукции - открытие и закрепление новых рынков сбыта. Необходимость в этом возникла после потери рынка РФ, говорит эксперт.
Так, в прошлом году украинское мясо лучше всего покупали в ЕС, в странах Ближнего Востока и СНГ. Более 35% продукта закупили страны Европы, рассказал Пугачев.
"Лидирующую позицию в рейтинге импортеров отечественного мяса второй год подряд удерживают Нидерланды (17,9%). Значительны также доли Словакии (9,3%), Саудовской Аравии (9,0%), Беларуси (8,4%), Ираке (7,0%), Азербайджана (6,1%) и Германии (5,0%)", - рассказал он.
Украина не будет сбавлять темпов экспорта мяса в этом году, прогнозирует эксперт.
"В январе 2019 года экспорт этого вида продукции превысил показатели соответствующего периода 2018 года на 18% и составил 45,6 млн долл. США", - резюмировал эксперт.
Напомним, Польша сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украине - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.