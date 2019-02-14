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Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина существенно нарастила экспорт мяса. Об этом рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Института.

Он рассказал, что всего за год общий объем экспорта продукции мясной группы вырос на 21,6%, 646 млн долл. США.

"Характерной тенденцией 2018 года стало усиление позиций мясопродукции украинского производства на международном рынке за счет курятины", - подчеркнул он.

Производители курятины установили абсолютный рекорд по экспорту мяса птицы, продолжил эксперт. За границу было поставлено 329 тыс. т продукта, отметил Пугачев.

В основе прошлогоднего успеха производителей мясопродукции - открытие и закрепление новых рынков сбыта. Необходимость в этом возникла после потери рынка РФ, говорит эксперт.

Так, в прошлом году украинское мясо лучше всего покупали в ЕС, в странах Ближнего Востока и СНГ. Более 35% продукта закупили страны Европы, рассказал Пугачев.

"Лидирующую позицию в рейтинге импортеров отечественного мяса второй год подряд удерживают Нидерланды (17,9%). Значительны также доли Словакии (9,3%), Саудовской Аравии (9,0%), Беларуси (8,4%), Ираке (7,0%), Азербайджана (6,1%) и Германии (5,0%)", - рассказал он.

Украина не будет сбавлять темпов экспорта мяса в этом году, прогнозирует эксперт.

"В январе 2019 года экспорт этого вида продукции превысил показатели соответствующего периода 2018 года на 18% и составил 45,6 млн долл. США", - резюмировал эксперт.

Напомним, Польша сообщила, что их курятина дороже украинской, а поэтому Украина имеет экспортное преимущество на мировом рынке.

Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.

Основной экспортер Украине - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.

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