Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з експорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна суттєво наростила експорт м'яса. Про це розповів заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Інституту.
Він розповів, що лише за рік загальний обсяг експорту продукції м'ясної групи зріс на 21,6%, 646 млн дол. США.
"Характерною тенденцією 2018 року стало посилення позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини", - підкреслив він.
Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з експорту м'яса птиці, продовжив експерт. За кордон було поставлено 329 тис. т продукту, зазначив Пугачов.
В основі торішнього успіху виробників м'ясопродукції - відкриття та закріплення нових ринків збуту. Необхідність у цьому постала після втрати ринку РФ, каже експерт.
Так, торік українське м'ясо найкраще купували у ЄС, у країнах Близького Сходу та СНД. Понад 35% продукту закупили країни Європи, розповів Пугачов.
"Лідируючу позицію у рейтингу імпортерів вітчизняного м’яса другий рік поспіль утримують Нідерланди (17,9%). Значними є також частки Словаччини (9,3%), Саудівської Аравії (9,0%), Білорусі (8,4%), Іраку (7,0%), Азербайджану (6,1%) та Німеччини (5,0%)", - розповів він.
Україна не збавлятиме темпів експорту м'яса цьогоріч, прогнозує експерт.
"У січні 2019 року експорт цього виду продукції перевищив показники відповідного періоду 2018 року на 18% і склав 45,6 млн дол. США", - резюмував експерт.
Нагадаємо, Польща повідомила, що їх курятина дорожча за українську, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.
Раніше УНН повідомляв, що у минулому році Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.
Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.