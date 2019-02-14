Він розповів, що лише за рік загальний обсяг експорту продукції м'ясної групи зріс на 21,6%, 646 млн дол. США.

"Характерною тенденцією 2018 року стало посилення позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини", - підкреслив він.

Виробники курятини встановили абсолютний рекорд з експорту м'яса птиці, продовжив експерт. За кордон було поставлено 329 тис. т продукту, зазначив Пугачов.

В основі торішнього успіху виробників м'ясопродукції - відкриття та закріплення нових ринків збуту. Необхідність у цьому постала після втрати ринку РФ, каже експерт.

Так, торік українське м'ясо найкраще купували у ЄС, у країнах Близького Сходу та СНД. Понад 35% продукту закупили країни Європи, розповів Пугачов.

"Лідируючу позицію у рейтингу імпортерів вітчизняного м’яса другий рік поспіль утримують Нідерланди (17,9%). Значними є також частки Словаччини (9,3%), Саудівської Аравії (9,0%), Білорусі (8,4%), Іраку (7,0%), Азербайджану (6,1%) та Німеччини (5,0%)", - розповів він.

Україна не збавлятиме темпів експорту м'яса цьогоріч, прогнозує експерт.

"У січні 2019 року експорт цього виду продукції перевищив показники відповідного періоду 2018 року на 18% і склав 45,6 млн дол. США", - резюмував експерт.

Нагадаємо, Польща повідомила, що їх курятина дорожча за українську, а тому Україна має експортну перевагу на світовому ринку.

Раніше УНН повідомляв, що у минулому році Україна піднялася на 6-те місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.