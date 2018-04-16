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Армению охватили протесты: в Ереване столкновения и перекрыты улицы

Армению охватили протесты: в Ереване столкновения и перекрыты улицы

Киев  •  УНН

 • 18550 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Участники акции, протестующие против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vesti.Az.

Как сообщается, между студентами, принимающими участие в акции, и полицейскими произошло столкновение. Последние требуют, чтобы они не ограничивали право на перемещение граждан.

Периодически возникают также перепалки между водителями автотранспорта, блокированного митингующими.

При этом издание Day.Az сообщает, что активисты во главе с лидером партии "Гражданский договор", депутатом парламентской фракции "Елк" Николом Пашиняном вломились в здание Ереванского государственного базового медицинского колледжа. По информации армянских СМИ, они скандируют "Дасадул", призывая студентов бойкотировать учебный процесс. 

Как сообщает издание, сегодня же участники акции протеста в Ереване вошли в здание Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна, который расположен в центре столицы. Протестующие прошли по всем этажам университета с призывами присоединиться к забастовке.

Вечером 13 апреля Никол Пашинян начал круглосуточную акцию в знак протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна. Участники акции перекрыли движение, которое парализовано уже третьи сутки.

Накануне Пашинян заявил о переходе к активным действиям, "блокировке" транспорта и здания парламента Армении.

Напомним, президентом Армении стал бывший премьер Армен Саркисян.

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