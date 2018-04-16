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Вірменію охопили протести: у Єревані сутички і перекриті вулиці

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Учасники акції, які протестують проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром, перекрили кілька центральних вулиць Єревана. Про це УНН повідомляє з посиланням на Vesti.Az.

Як повідомляється, між студентами, які беруть участь в акції, і поліцейськими сталася сутичка. Останні вимагають, щоб вони не обмежували право на переміщення громадян.

Періодично виникають також перепалки між водіями автотранспорту, блокованого мітингувальниками.

При цьому видання Day.Az повідомляє, що активісти на чолі з лідером партії "Цивільний договір", депутатом парламентської фракції "Єлк" Ніколом Пашиняном вломилися в будівлю Єреванського державного базового медичного коледжу. За інформацією вірменських ЗМІ, вони скандують "Дасадул", закликаючи студентів бойкотувати навчальний процес.

Як повідомляє видання, сьогодні ж учасники акції протесту в Єревані увійшли в будівлю Вірменського державного педагогічного університету ім. Хачатура Абовяна, який розташований в центрі столиці. Протестувальники пройшли по всіх поверхах університету із закликами приєднатися до страйку.

Увечері 13 квітня Нікол Пашинян почав цілодобову акцію в знак протесту проти можливого прем'єрства Сержа Саргсяна. Учасники акції перекрили рух, який паралізований вже третю добу.

Напередодні Пашинян заявив про перехід до активних дій, "блокування" транспорту та будівлі парламенту Вірменії.

Нагадаємо, президентом Вірменії став колишній прем'єр Армен Саркісян.

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