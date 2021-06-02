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Армения ожидает от России четкой позиции по выводу войск Азербайджана с ее территории

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении, и Ереван ожидает, что Россия, как стратегический союзник, четко сформулирует такую позицию. Об этом в Париже на встрече с армянской общиной заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян, сообщает в среду агентство Armenpress, пишет УНН.

Армения ожидает от России четкой позиции по выводу войск Азербайджана с ее территории

Детали

“РФ является партнером номер один в сфере безопасности, стратегическим союзником, — сказал он. — Последний телефонный разговор с президентом РФ был вчера (31 мая), и могу констатировать, что мы, по сути, в решении ситуации придерживаемся одинакового подхода — ВС Азербайджана должны отойти от границы. Позиция Армении четкая: Азербайджан должен отступить. Армения ожидает, что РФ четко сформулирует эту позицию”, — сказал Пашинян.

Глава армянского кабмина также заявил, есть приграничные карты, “заверенные печатями Советской Армении и Советского Азербайджана, идентичны картам, имеющимся в архивах РФ, и когда этот факт будет зафиксирован, Азербайджан должен отойти от этих линий”.

По его словам, отказ Баку будет означать, что вступает в силу 4-я статья ОДКБ, которая квалифицирует данное действие как агрессию в отношении страны — участницы организации. “И в качестве первого шага мы ожидаем, что и Россия, и ОДКБ выразят четкую, официальную позицию по этому вопросу”, — добавил он и выразил надежду, что “процедуры ОДКБ начнутся в надлежащие сроки и дойдут до их логического разрешения”.

Накануне

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян во вторник в ходе рабочего визита во Францию провел встречу с председателем Национального собрания Ришаром Ферраном, в ходе которого подчеркнул дружественную позицию Парижа по разрешению ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Пашиняном — Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном.

Контекст

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Более детальнее о эскалации между Ереваном и Баку вы можете прочитать здесь.

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