Вірменія очікує від Росії чіткої позиції щодо виведення військ Азербайджану з її території

Деталі

“РФ є партнером номер один у сфері безпеки, стратегічним союзником, — сказав він. — Остання телефонна розмова з президентом РФ була вчора (31 травня), і можу констатувати, що ми, по суті, в рішенні ситуації дотримуємося однакового підходу — ЗС Азербайджану повинні відійти від кордону. Позиція Вірменії чітка: Азербайджан повинен відступити. Вірменія очікує, що РФ чітко сформулює цю позицію”, — сказав Пашинян.

Глава вірменського кабміну також заявив, є прикордонні карти, “завірені печатками Радянської Вірменії і Радянського Азербайджану, ідентичні картам, які є в архівах РФ, і коли цей факт буде зафіксований, Азербайджан повинен відійти від цих ліній”.

За його словами, відмова Баку буде означати, що вступає в силу 4-та стаття ОДКБ, яка кваліфікує дану дію як агресію щодо країни — учасниці організації. “І як перший крок ми очікуємо, що і Росія, і ОДКБ висловлять чітку, офіційну позицію з цього питання”, — додав він і висловив надію, що “процедури ОДКБ почнуться в належні терміни і дійдуть до їхнього логічного вирішення”.

Напередодні

В.о. прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян у вівторок в ході робочого візиту до Франції провів зустріч з головою Національних зборів Рішаром Ферраном, в ході якої підкреслив дружню позицію Парижа з вирішення ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні.

Як заявив президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з Пашиняном — Франція сприятиме відновленню миру і розвитку діалогу між Вірменією і Азербайджаном.

Контекст

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні в районі Гегаркунікської і Сюнікської областей залишається напруженою з 12 травня. Більш детальніше про ескалації між Єреваном і Баку ви можете прочитати тут.