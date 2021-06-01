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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Візит Пашиняна у Францію: Єреван подякував за "дружню позицію" Парижа, Макрон пообіцяв відновити мир у регіоні

Київ • УНН

 • 19928 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. В.о. прем’єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян у вівторок в ході робочого візиту до Франції провів зустріч з головою Національних зборів Рішаром Ферраном, в ході якої підкреслив дружню позицію Парижа з вирішення ситуації на вірмено-азербайджанському кордоні. Про це повідомляє пресслужба вірменського кабміну, передає УНН.

Візит Пашиняна у Францію: Єреван подякував за "дружню позицію" Парижа, Макрон пообіцяв відновити мир у регіоні

Деталі

“В.о прем’єра повідомив обставини інцидентів на вірмено-азербайджанському кордоні і підкреслив дружнє ставлення Франції. За словами Пашиняна, Франція висловила чітку, недвозначну і таку, що не вводить в оману позицію, зазначивши, що Вірменія у співпраці з міжнародними партнерами намагається врегулювати прикордонну ситуацію дипломатичним шляхом”, — наголошується в релізі уряду Вірменії.

Як повідомляє пресслужба Пашиняна, “він подякував за теплий прийом і зазначив, що Вірменія в усі тяжкі часи відчувала підтримку дружньої Франції, в тому числі депутатів Сенату і Національних зборів”.

“Торкаючись врегулювання нагірно-карабаського конфлікту, Пашинян підкреслив активну роль співголів Мінської групи ОБСЄ в цьому процесі”, — йдеться в повідомленні вірменського уряду.

Заява президента Франції

Франція сприятиме відновленню миру і розвитку діалогу між Вірменією і Азербайджаном. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном в Парижі.

“В якості співголови Мінської групи ОБСЄ разом з Росією і США Франція має намір зробити все, щоб добитися деескалації та відновлення діалогу, в тому числі прямого, між сторонами”, — сказав французький лідер. Він підкреслив, що, “в зв’язку з недавніми подіями на кордоні (Вірменії і Азербайджану), його делімітація повинна здійснюватися тільки шляхом переговорів і без застосування сили”.

Макрон зазначив, що “азербайджанські війська повинні покинути територію Вірменії”. “Сторони повинні повернутися на позиції, які вони займали станом на 11 травня”, — підкреслив президент Франції.

Водночас він зауважив, що “режим припинення вогню глобально дотримується в Нагірному Карабасі, але залишається ще багато чого зробити”. “Франція готова продовжувати свою підтримку населення”, — запевнив Макрон. “Я також думаю про необхідність звільнення всіх полонених, зняття обмежень на доступ гуманітарних організацій і про складне питання замінованих зон”, — продовжив він.

За словами французького лідера, “вкрай важливим є питання захисту культурної спадщини у Нагірному Карабасі”. “Як мусульманська, так і християнська спадщини повинні бути збережені”, — зазначив Макрон.

“На противагу складній ситуації, з якою зіткнулася Вірменія, Франція як завжди знаходиться разом з нею, в першу чергу з гуманітарного плану”, — запевнив президент республіки. Він зазначив, що в центрі дискусій в Парижі також знаходяться питання економічного співробітництва. “Франція і Вірменія співпрацюють у багатьох секторах, в тому числі заради зобов’язань по боротьбі з кліматичними змінами. Ця тема є пріоритетом для наших країн”, — сказав французький лідер, подякувавши Пашиняну за візит.

Контекст

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні в районі Гегаркунікської і Сюнікської областей залишається напруженою з 12 травня. Більш детальніше про ескалацію між Єреваном і Баку ви можете прочитати тут.

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