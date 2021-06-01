Визит Пашиняна во Францию: Ереван поблагодарил за "дружественную позицию" Париж, Макрон пообещал восстановить мир в регионе

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31027 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 65871 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 113552 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107343 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61275 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 71928 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186263 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150385 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158185 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138568 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
4м/с
38%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13014 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17484 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15431 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14230 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12569 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 113552 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107343 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86226 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98463 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128445 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4740 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10319 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12610 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15469 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17536 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Визит Пашиняна во Францию: Ереван поблагодарил за "дружественную позицию" Париж, Макрон пообещал восстановить мир в регионе

Киев • УНН

 • 19928 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян во вторник в ходе рабочего визита во Францию провел встречу с председателем Национального собрания Ришаром Ферраном, в ходе которого подчеркнул дружественную позицию Парижа по разрешению ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина, передает УНН.

Визит Пашиняна во Францию: Ереван поблагодарил за "дружественную позицию" Париж, Макрон пообещал восстановить мир в регионе

Детали

“И.о премьера сообщил обстоятельства инцидентов на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул дружественное отношение Франции. По словам Пашиняна, Франция выразила четкую, недвусмысленную и не вводящую в заблуждение позицию, отметив, что Армения в сотрудничестве с международными партнерами пытается урегулировать пограничную ситуацию дипломатическим путем”, — отмечается в релизе правительства Армении.

Как сообщает пресс-служба Пашиняна, “он поблагодарил за теплый прием и отметил, что Армения во все тяжелые времена чувствовала поддержку дружественной Франции, в том числе депутатов Сената и Национального собрания”.

“Касаясь урегулирования нагорнокарабахского конфликта, Пашинян подчеркнул активную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе”, — говорится в сообщении армянского правительства.

Заявление президента Франции

Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже.

“В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами”, — сказал французский лидер. Он подчеркнул, что, “в связи с недавними событиями на границе (Армении и Азербайджана), ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы”.

Макрон отметил, что “азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении”. “Стороны должны вернуться на позиции, которые они занимали по состоянию на 11 мая”, — подчеркнул президент Франции.

Одновременно он отметил, что “режим прекращения огня глобально соблюдается в Нагорном Карабахе, но остается еще многое сделать”. “Франция готова продолжать свою поддержку населения”, — заверил Макрон. “Я также думаю о необходимости освобождения всех пленных, снятия ограничений на доступ гуманитарных организаций и о сложном вопросе заминированных зон”, — продолжил он.

По словам французского лидера, “крайне важным является вопрос защиты культурного наследия в Нагорном Карабахе”. “Как мусульманское, так и христианское наследие должны быть сохранены”, — отметил Макрон.

“В сложном контексте, с которым столкнулась Армения, Франция как всегда находится вместе с ней, в первую очередь по гуманитарному плану”, — заверил президент республики. Он отметил, что в центре дискуссий в Париже также находятся вопросы экономического сотрудничества. “Франция и Армения сотрудничают по многим секторам, в том числе ради обязательств по борьбе с климатическими изменениями. Эта тема является приоритетом для наших стран”, — сказал французский лидер, поблагодарив Пашиняна за визит.

Контекст

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Более детальнее о эскалации между Ереваном и Баку вы можете прочитать здесь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66