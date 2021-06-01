Визит Пашиняна во Францию: Ереван поблагодарил за "дружественную позицию" Париж, Макрон пообещал восстановить мир в регионе

Детали

“И.о премьера сообщил обстоятельства инцидентов на армяно-азербайджанской границе и подчеркнул дружественное отношение Франции. По словам Пашиняна, Франция выразила четкую, недвусмысленную и не вводящую в заблуждение позицию, отметив, что Армения в сотрудничестве с международными партнерами пытается урегулировать пограничную ситуацию дипломатическим путем”, — отмечается в релизе правительства Армении.

Как сообщает пресс-служба Пашиняна, “он поблагодарил за теплый прием и отметил, что Армения во все тяжелые времена чувствовала поддержку дружественной Франции, в том числе депутатов Сената и Национального собрания”.

“Касаясь урегулирования нагорнокарабахского конфликта, Пашинян подчеркнул активную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе”, — говорится в сообщении армянского правительства.

Заявление президента Франции

Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже.

“В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами”, — сказал французский лидер. Он подчеркнул, что, “в связи с недавними событиями на границе (Армении и Азербайджана), ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы”.

Макрон отметил, что “азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении”. “Стороны должны вернуться на позиции, которые они занимали по состоянию на 11 мая”, — подчеркнул президент Франции.

Одновременно он отметил, что “режим прекращения огня глобально соблюдается в Нагорном Карабахе, но остается еще многое сделать”. “Франция готова продолжать свою поддержку населения”, — заверил Макрон. “Я также думаю о необходимости освобождения всех пленных, снятия ограничений на доступ гуманитарных организаций и о сложном вопросе заминированных зон”, — продолжил он.

По словам французского лидера, “крайне важным является вопрос защиты культурного наследия в Нагорном Карабахе”. “Как мусульманское, так и христианское наследие должны быть сохранены”, — отметил Макрон.

“В сложном контексте, с которым столкнулась Армения, Франция как всегда находится вместе с ней, в первую очередь по гуманитарному плану”, — заверил президент республики. Он отметил, что в центре дискуссий в Париже также находятся вопросы экономического сотрудничества. “Франция и Армения сотрудничают по многим секторам, в том числе ради обязательств по борьбе с климатическими изменениями. Эта тема является приоритетом для наших стран”, — сказал французский лидер, поблагодарив Пашиняна за визит.

Контекст

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской и Сюникской областей остается напряженной с 12 мая. Более детальнее о эскалации между Ереваном и Баку вы можете прочитать здесь.