Армения готова стать мостом, будет связывать ЕС и ЕАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Армения готова стать мостом, связывающим интересы Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в институте “Карнеги Европа” в Брюсселе, сообщает пресс-служба армянского кабинета министров, передает УНН.
“Наше географическое положение, человеческие ресурсы с глубокими знаниями и межкультурной коммуникацией, сбалансированная внешняя политика — это конкурентоспособность страны. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, который создал огромные возможности для нашего экономического развития. Армения готова стать мостом, связывающим интересы ЕС и ЕАЭС, если это приемлемо для обеих сторон”, — сказал премьер.
По словам Пашиняна, “ЕС является важным партнером Армении в осуществлении комплексных институциональных и правовых реформ”.
“Подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве открыло новую главу в наших отношениях с ЕС. Его эффективное осуществление будет способствовать укреплению демократии и прав человека, созданию лучшей инвестиционной среды, повышению стабильности бизнеса”, — отметил он.
Касаясь нагорного-карабахского вопроса, Пашинян подчеркнул, что он не может быть решен военным путем. “Как и любая другая демократическая страна, Армения привержена урегулировать нагорно-карабахский конфликт исключительно мирным путем. Любая попытка разрешить этот конфликт военными средствами — это нападение на демократию, права человека и мир в регионе”, — добавил премьер Армении.
Как сообщал УНН, брат экс-президента Армении и его семья обвиняются в незаконном обогащении.