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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49444 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Армения готова стать мостом, будет связывать ЕС и ЕАЭС

Киев  •  УНН

 • 10778 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Армения готова стать мостом, связывающим интересы Европейского союза (ЕС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в институте “Карнеги Европа” в Брюсселе, сообщает пресс-служба армянского кабинета министров, передает УНН.

“Наше географическое положение, человеческие ресурсы с глубокими знаниями и межкультурной коммуникацией, сбалансированная внешняя политика — это конкурентоспособность страны. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, который создал огромные возможности для нашего экономического развития. Армения готова стать мостом, связывающим интересы ЕС и ЕАЭС, если это приемлемо для обеих сторон”, — сказал премьер.

По словам Пашиняна, “ЕС является важным партнером Армении в осуществлении комплексных институциональных и правовых реформ”.

“Подписание всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве открыло новую главу в наших отношениях с ЕС. Его эффективное осуществление будет способствовать укреплению демократии и прав человека, созданию лучшей инвестиционной среды, повышению стабильности бизнеса”, — отметил он.

Касаясь нагорного-карабахского вопроса, Пашинян подчеркнул, что он не может быть решен военным путем. “Как и любая другая демократическая страна, Армения привержена урегулировать нагорно-карабахский конфликт исключительно мирным путем. Любая попытка разрешить этот конфликт военными средствами — это нападение на демократию, права человека и мир в регионе”, — добавил премьер Армении.

Как сообщал УНН, брат экс-президента Армении и его семья обвиняются в незаконном обогащении.

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