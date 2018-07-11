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Вірменія готова стати мостом, який буде пов'язувати ЄС та ЄАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Вірменія готова стати мостом, що зв’язує інтереси Європейського союзу (ЄС) і Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Про це заявив в середу прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, виступаючи в інституті “Карнегі Європа” в Брюсселі, повідомляє прес-служба вірменського кабінету міністрів, інформує УНН.

“Наше географічне положення, людські ресурси з глибокими знаннями і міжкультурної комунікацією, збалансована зовнішня політика — це конкурентоспроможність країни. Ми є повноправним членом ЄАЕС, який створив величезні можливості для нашого економічного розвитку. Вірменія готова стати мостом, що зв’язує інтереси ЄС і ЄАЕС, якщо це прийнятно для обох сторін”, — сказав прем’єр.

За словами Пашиняна, “ЄС є важливим партнером Вірменії в здійсненні комплексних інституційних і правових реформ”.

“Підписання всеосяжної і розширеної угоди про партнерство відкрило нову главу в наших відносинах з ЄС. Її ефективне здійснення сприятиме зміцненню демократії і прав людини, створення кращої інвестиційного середовища, підвищенню стабільності бізнесу”, — зазначив він.

Торкаючись нагірно-карабахського питання, Пашинян підкреслив, що він не може бути вирішений військовим шляхом. “Як і будь-яка інша демократична країна, Вірменія прихильна врегулювати нагірно-карабахський конфлікт виключно мирним шляхом. Будь-яка спроба вирішити цей конфлікт військовими засобами — це напад на демократію, права людини і мир в регіоні”, — додав прем’єр Вірменії.

Як повідомляв УНН, брат екс-президента Вірменії та його сім’я звинувачуються в незаконному збагаченні.

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