Решил провести эксперимент: житель Миссури пришел в Walmart с винтовкой

Дмитрию Андрейченко было предъявлено обвинение в создании террористической угрозы.

Инцидент произошел после того, как в субботу в одном из магазинов Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, произошла перестрелка, унесшая жизни 22 человек, после чего всего через несколько часов стрелок открыл огонь из автомата в центре Дейтона, штат Огайо, в результате чего погибли девять человек.

Андрейченко был арестован после того, как вышел из магазина с оружием, сообщили в полиции Спрингфилда. Во время инцидента в четверг не было произведено ни одного выстрела.

Это была "действительно страшная, опасная ситуация", сообщила журналистам полиция на месте происшествия, добавив, что они расследуют аккаунты этого человека в социальных сетях, чтобы попытаться определить, была ли угроза преднамеренной.

Сам же Андрейченко позже сообщил полиции, что проверял свои права по Второй поправке, пишет The New York Times.

"Это Миссури, я понимаю, если бы мы были в другом месте, например, в Нью-Йорке или Калифорнии, люди бы сошли с ума", - сказал Андрейченко сотруднику полиции, согласно протоколу об аресте.

Он был взят под стражу без происшествий после того, как другой покупатель держал его под дулом пистолета, сообщили в полиции.

Согласно отчету об аресте, Андрейченко сообщил полиции, что в среду он купил винтовку и бронежилеты из-за недавних перестрелок в Калифорнии.

Он заранее поделился своими планами со своей женой и сестрой, которых власти допрашивали и предупреждали Андрейченко, что он вызовет панику, сообщили в полиции.

"Он сказал, что хочет узнать, будет ли менеджер Walmart уважать его права по Второй поправке", - говорится в отчете об аресте.

Андрейченко пытался завербовать свою сестру Анастасию Андрейченко, чтоб та снимала, как он входит в Walmart, сообщили в полиции, добавив, что "он назвал это социальным экспериментом о том, как будет соблюдаться его право по Второй поправке в общественном месте". Она отказалась, и он использовал свой телефон для записи видео, согласно отчету.

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