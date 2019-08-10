Вирішив провести експеримент: житель Міссурі прийшов у Walmart з гвинтівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. 20-річний чоловік був заарештований у четвер після того, як він увійшов у магазин Walmart у Міссурі, одягнений в бронежилет, із зарядженою рушницею і 100 патронів менш ніж через тиждень після масових перестрілок в Техасі і Огайо. Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення поліції, передає УНН.
Дмитру Андрейченку було пред'явлено звинувачення в створенні терористичної загрози.
Інцидент стався після того, як в суботу в одному з магазинів Walmart в Ель-Пасо, штат Техас, сталася перестрілка, яка забрала життя 22 людей, після чого все через кілька годин стрілок відкрив вогонь з автомата в центрі Дейтона, штат Огайо, в результаті чого загинули дев'ятеро людей.
Андрейченко був заарештований після того, як вийшов з магазину зі зброєю, повідомили в поліції Спрінгфілда. Під час інциденту в четвер не було здійснено жодного пострілу.
Це була "дійсно страшна, небезпечна ситуація", повідомила журналістам поліція на місці події, додавши, що вони досліджують акаунти цієї людини в соціальних мережах, щоб спробувати визначити, чи була загроза навмисною.
Сам же Андрейченко пізніше повідомив поліції, що перевіряв свої права по Другій поправці, пише The New York Times.
"Це Міссурі, я розумію, якби ми були в іншому місці, наприклад, в Нью-Йорку або Каліфорнії, люди б з'їхали з глузду", - сказав Андрейченко співробітнику поліції, згідно з протоколом про арешт.
Він був узятий під варту без пригод після того, як інший покупець тримав його під дулом пістолета, повідомили в поліції.
Згідно зі звітом про арешт, Андрейченко повідомив поліції, що в середу він купив гвинтівку і бронежилети через недавні перестрілки в Каліфорнії.
Він заздалегідь поділився своїми планами з дружиною і сестрою, яких влада допитувала, які попереджали Андрейченка, що він викличе паніку, повідомили в поліції.
"Він сказав, що хоче дізнатися, чи буде менеджер Walmart поважати його права по Другій поправці", - йдеться в звіті про арешт.
Андрейченко намагався завербувати свою сестру Анастасію Андрейченко, щоб та знімала, як він входить в Walmart, повідомили в поліції, додавши, що "він назвав це соціальним експериментом про те, як буде дотримуватися його право по Другій поправці в громадському місці". Вона відмовилася, і він використовував свій телефон для запису відео, відповідно до звіту.
Як повідомляв УНН, МЗС України зробило заяву у зв'язку з серією масових вбивств в США.