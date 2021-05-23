Virgin запустила в космос корабль с людьми на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Компания Virgin Galactic осуществила первый космический полет человека из порта в Нью-Мексико. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.com.
Детали
Космический корабль VSS Unity компании SpaceShipTwo провел 22 мая свой третий испытательный полет в суборбитальный космос, сделав еще один шаг к началу коммерческих операций.
Первые два космических полета Unity состоялись в декабре 2018 и феврале 2019 года. Обе эти миссии были сняты с воздушно-космического порта Мохаве на юго-востоке Калифорнии, недалеко от штаб-квартиры дочерней компании Virgin Galactic — The Spaceship Company.
Но сегодняшний рейс взлетел с коммерческого центра Virgin Galactic — “Космический порт Америка” в Нью-Мексико. Virgin Galactic ознаменовала эту веху, установив знаменитый символ солнца Зия на внешней стороне корабля и поместив на борт космического самолета несколько зеленых семян чили.
Напомним
Компания бизнесмена миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit успешно протестировала сброса ракеты-носителя Launcher One с самолета.