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Virgin запустила в космос корабль с людьми на борту

Киев • УНН

 • 30304 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Компания Virgin Galactic осуществила первый космический полет человека из порта в Нью-Мексико. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Virgin запустила в космос корабль с людьми на борту

Детали

Космический корабль VSS Unity компании SpaceShipTwo провел 22 мая свой третий испытательный полет в суборбитальный космос, сделав еще один шаг к началу коммерческих операций.

Первые два космических полета Unity состоялись в декабре 2018 и феврале 2019 года. Обе эти миссии были сняты с воздушно-космического порта Мохаве на юго-востоке Калифорнии, недалеко от штаб-квартиры дочерней компании Virgin Galactic — The Spaceship Company.

Но сегодняшний рейс взлетел с коммерческого центра Virgin Galactic — “Космический порт Америка” в Нью-Мексико. Virgin Galactic ознаменовала эту веху, установив знаменитый символ солнца Зия на внешней стороне корабля и поместив на борт космического самолета несколько зеленых семян чили.

Напомним

Компания бизнесмена миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit успешно протестировала сброса ракеты-носителя Launcher One с самолета.

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