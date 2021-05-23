Virgin запустила у космос корабель з людьми на борту

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Космічний корабель VSS Unity компанії SpaceShipTwo провів 22 травня свій третій випробувальний політ у суборбітальний космос, зробивши ще один крок до початку комерційних операцій.

Перші два космічні польоти Unity відбулись у грудні 2018 року та лютому 2019 року. Обидві ці місії були зняті з повітряно-космічного порту Мохаве на південному сході Каліфорнії, недалеко від штаб-квартири дочірньої компанії Virgin Galactic - The Spaceship Company.

Але сьогоднішній рейс злетів із комерційного центру Virgin Galactic - "Космічний порт Америка" в Нью-Мексико. Virgin Galactic ознаменувала цю віху, встановивши знаменитий символ сонця Зія на зовнішній стороні корабля та помістивши на борт космічного літака кілька зелених насіння чилі.

Нагадаємо

Компанія бізнесмена-мільярдера Річарда Бренсона Virgin Orbit успішно протестувала скидання ракети-носія Launcher One з літака.