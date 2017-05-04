Испытания теплосетей пройдут в Святошинском и Подольском районах столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По согласованию с городскими властями, продолжаются гидравлические испытания столичных теплосетей. С 3 и 4 мая горячее водоснабжение будет прекращено для части потребителей Святошинского и Подольского районов столицы. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Киевэнерго".
С 3 по 17 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Веркон". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 24 жилых домов, 1 детского сада и 11 ведомств в Святошинском районе.
С 4 по 18 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной "Виноградарь". На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 245 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 24 детских садов, 13 школ и 70 ведомств в Подольском районе столицы.
Гидравлические испытания - это метод диагностики, который применяется ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей. Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до + 40 ° С, которая подается в теплосети под повышенным давлением.
Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с КГГА.
Узнать сроки проведения гидравлических испытаний на каждой улице города можно с помощью специального сервиса на сайте для клиентов "Киевэнерго". После того как потребитель выберет свой район и улицу, на экране появится информация о сроке временного отсутствия горячей воды.
На время испытаний жителям следует быть особо внимательными и соблюдать меры безопасности: при возникновении провалов грунта или асфальта или появления воды или пара на поверхности при каких обстоятельствах не приближаться к ним.
Компания просит водителей не парковать машины над люками тепловых камер, что повышает вероятность повреждения транспорта и делает невозможным оперативное отключение поврежденных участков.
ПАО "Киевэнерго" извиняется перед своими клиентов за временные неудобства, обусловленные необходимостью качественной подготовки столичных теплосетей к следующему отопительному сезону.
Как сообщал УНН 25 апреля, гидравлические испытания теплосетей возобновили в Киеве.