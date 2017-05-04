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Випробування тепломереж відбудуться у Святошинському та Подільському районах столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За погодженням з міською владою, продовжуються гідравлічні випробування столичних тепломереж. З 3 та 4 травня гаряче водопостачання буде припинене для частини споживачів Святошинського та Подільського районів столиці. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Київенерго".

Випробування тепломереж відбудуться у Святошинському та Подільському районах столиці

З 3 по 17 травня випробування тепломереж проводяться від районної котельні “Веркон”. На цей період гаряче водопостачання тимчасово припинено для 24 житлових будинків, 1 дитсадка та 11 відомств у Святошинському районі.

З 4 по 18 травня випробування тепломереж проводяться від районної котельні “Виноградар”. На цей період гаряче водопостачання тимчасово припинено для 245 житлових будинків, 5 лікувальних закладів, 24 дитячих садків, 13 шкіл та 70 відомств у Подільському районі столиці.

Гідравлічні випробування — це метод діагностики, що застосовується щороку одразу після закінчення опалювального сезону і по серпень включно, щоб завчасно виявити та полагодити до початку наступного опалювального сезону пошкоджені та зношені ділянки тепломереж. Згідно нормативам, випробування здійснюються за допомогою води температурою до +40°С, що подається до тепломереж з підвищеним тиском.

Через це технологічно неможливо випробувати тепломережу без відключення гарячої води. Графік проведення випробувань щороку погоджується з КМДА.

Дізнатися терміни проведення гідравлічних випробувань на кожній вулиці міста можна за допомогою спеціального сервісу на сайті для клієнтів "Київенерго". Після того як споживач обере свій район та вулицю, на екрані з’явиться інформація про термін тимчасової відсутності гарячої води.

На час випробувань мешканцям слід бути особливо уважними та дотримуватись заходів безпеки: при виникненні провалин ґрунту чи асфальту або появи води чи пари на поверхні за жодних обставин не наближатися до них. 

Компанія просить водіїв не паркувати автівки над люками теплових камер, що підвищує ймовірність пошкодження транспорту та унеможливлює оперативне відключення пошкоджених ділянок.

ПАТ "Київенерго" перепрошує своїх клієнтів за тимчасові незручності, які зумовлені необхідністю якісної підготовки столичних тепломереж до наступного опалювального сезону.

Як повідомляв УНН 25 квітня, гідравлічні випробування тепломереж відновили у Києві.

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