Випробування тепломереж відбудуться у Святошинському та Подільському районах столиці

КИЇВ. 4 травня. УНН. За погодженням з міською владою, продовжуються гідравлічні випробування столичних тепломереж. З 3 та 4 травня гаряче водопостачання буде припинене для частини споживачів Святошинського та Подільського районів столиці. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу ПАТ "Київенерго".