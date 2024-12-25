Выплаты "нацкешбека" за декабрь-январь перенесли на конец зимы: Минэкономики объяснило, почему

Украинцы получили от государства 388 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства, причем за ноябрь выплаты увеличились почти вдвое, а за декабрь и январь будут осуществлены в конце зимы, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, средняя выплата по итогам ноября выросла с 97 до 116 грн на человека. Количество получателей кешбэка увеличилось на 800 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем и достигло почти 2 млн человек.

«За ноябрь государство выплатило гражданам 232 миллиона гривен кэшбека - это почти вдвое больше, чем в октябре. (...) Обращаем ваше внимание, что выплаты за декабрь и январь будут осуществлены в конце февраля 2025 года», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В Минэкономики выплату кэшбека за декабрь и январь в конце зимы объясняют «особенностями бюджетного процесса». «Все начисленные средства будут выплачены в полном объеме», - указали в министерстве.

Как сообщается, общая сумма выплаченного кэшбэка от старта программы (за три месяца) - 388 млн грн. 7,9 млн граждан присоединились к программе, а количество карт Национальный кэшбек - 8,6 млн.

Самыми активными участниками программы, как указано, остаются украинцы до 45 лет - 60% от всех пользователей. Участников среднего возраста - 24%, а старшего (60+) - 16%.

«Почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбека в приложении «Дія» или накопили менее 2 гривен. Сейчас общая сумма накопленного ими кэшбека составляет 48 млн гривен», - сообщили в Минэкономики.

Как работает программа?

Национальный кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку украинских товаров из специального перечня в магазинах-участниках программы.

Средства можно потратить на оплату услуг: коммунальных, медицинских, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и тому подобное. Купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, зарегистрированные в программе «Национальный кэшбек» и продаются в торговых точках-участниках программы - перечень на сайте. Также средства можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ через благотворительные фонды и волонтерские организации.