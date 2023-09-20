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Выплаты для ВПЛ, которые возвращаются из-за границы: в Минсоцполитики рассказали об условиях получения помощи

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Украина уточняет правила назначения выплат ВПЛ, которые возвращаются из-за границы. Изменения предусматривают, что такие лица смогут обратиться за выплатами в течение 15 дней после возвращения. Это поможет предотвратить случаи, когда люди получают выплаты в обеих странах, сообщила в эфире телемарафона первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, передает УНН.

Цитата 

“Сейчас мы именно уточняем в постановлении урегулировании правительства так, чтобы не было никаких спорных вопросов, что действительно все граждане, которые возвращаются из-за границы и не имеют в Украине места постоянного проживания в результате разрушения дома или потому, что их жилье находится на ВОТ или в зоне боевых действий, что эти граждане так же имеют право на назначение выплат для ВПЛ, как помощь от государства для адаптации. Сейчас мы вносим изменения, которые будут предусматривать, что семья, которая возвращается из-за границы, сможет обратиться за выплатами для ВПЛ в течение 15 дней после возвращения”, - отметила Марчак. 

Она отметила, что такая норма поможет предотвратить миграцию, когда человек приезжает в Украину на выходные, а потом сразу выезжает снова за границу. Таким образом фактически получает выплаты в обеих странах. 

“А сама процедура назначения не меняется, нужно обратиться в управление социальной защиты в вашей общине, или подать заявку через Дію, и после обработки ваших документов выплата будет назначена. Если она даже не назначается сразу, то сама выплата будет осуществляться все равно с месяца обращения за такой выплатой”, - сообщила Марчак. 

Дополнение 

На вопрос, как сейчас происходит верификация, и есть ли люди, которых лишили выплат, Марчак отметила, верификация социальных выплат, осуществляемых государством, проводится в отношении всех получателей. Цель верификации заключается в том, чтобы убедиться, что выплаты получают именно те, кто имеет на них право, что эти лица живы, что их имущественное положение соответствует критериям для получения выплат, и что они являются внутренне перемещенными, а не внешне перемещенными. 

“В начале сентября была проведена верификация, в соответствии с которой проверялось имущественное положение ВПЛ. Результаты верификации достаточно интересны. По ее результатам было выявлено, что 318 ВПЛ, которые получали выплаты от государства, купили дорогие автомобили, либо совсем новые, либо с датой выпуска менее 5 лет. Также, 254 ВПЛ купили валюту на сумму более 100 тысяч гривен. Часть ВПЛ приобрела земельные участки или новые дома. И здесь мы не говорим о тех домах, которые предоставляются местными общинами или покупаются для ВПЛ за счет государства или городских бюджетов”, - сообщила Марчак. 

Напомним 

Ранее сообщалось, что с 1 сентября некоторым гражданам, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, государство перестанет предоставлять выплаты. Это касается в первую очередь тех, кто совершил дорогостоящую покупку или получает помощь по ошибке. 

Украинские Национальные Новости

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