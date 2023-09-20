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Виплати для ВПО, які повертаються з-за кордону: у Мінсоцполітики розповіли про умови отримання допомоги

Виплати для ВПО, які повертаються з-за кордону: у Мінсоцполітики розповіли про умови отримання допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Україна уточнює правила призначення виплат ВПО, які повертаються з-за кордону. Зміни передбачають, що такі особи зможуть звернутися по виплати протягом 15 днів після повернення. Це допоможе запобігти випадкам, коли люди отримують виплати в обох країнах, повідомила в ефірі телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак, передає УНН.

Цитата 

“Зараз ми саме уточнюємо в постанові врегулюванні уряду так, щоб не було ніяких спірних питань, що справді всі громадяни, які повертаються з-за кордону і не мають в Україні місця постійного проживання внаслідок руйнування будинку або тому, що їх житло знаходиться на ТОТ або у зоні бойових дій, що ці громадяни так само мають право на призначення виплат для ВПО, як допомога від держави для адаптації. Зараз ми вносимо зміни, які будуть передбачати, що родина, яка повертається з-за кордону, зможе звернутися по виплати для ВПО протягом 15 днів після повернення”, - зазначила Марчак. 

Вона зазначила, що така норма допоможе запобігти міграції, коли людина приїжджає в Україну на вихідні, а потім одразу виїжджає знову за кордон. Таким чином фактично отримує виплати в обох країнах. 

“А сама процедура призначення не змінюється, потрібно звернутися до управління соціального захисту у вашій громаді, або подати заявку через Дію, і після опрацювання ваших документів виплата буде призначена. Якщо вона навіть не призначається одразу, то сама виплата буде здійснюватися все одно з місяця звернення по таку виплату”, - повідомила Марчак. 

Доповнення 

На запитання, як наразі відбувається верифікація, та чи є люди, яких позбавили виплат, Марчак зазначила, верифікація соціальних виплат, які здійснюються державою, проводиться щодо всіх отримувачів. Мета верифікації полягає в тому, щоб переконатися, що виплати отримують саме ті, хто має на них право, що ці особи живі, що їхній майновий стан відповідає критеріям для отримання виплат, і що вони є внутрішньо переміщеними, а не зовнішньо переміщеними. 

“На початок вересня було проведено верифікацію, відповідно до якої перевірявся майновий стан ВПО. Результати верифікації досить цікаві. За її результатами було виявлено, що 318 ВПО, які отримували виплати від держави, купили дорогі автомобілі, або зовсім нові, або з датою випуску менше ніж 5 років. Також, 254 ВПО купили валюту на суму більше ніж 100 тисяч гривень. Частина ВПО придбала земельні ділянки або нові будинки. І тут ми не говоримо про ті будинки, які надаються місцевими громадами або купуються для ВПО коштом держави чи міських бюджетів”, - повідомила Марчак. 

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що з 1 вересня деяким громадянам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, держава перестане надавати виплати. Це стосується в першу чергу тих, хто здійснив дороговартісну покупку або отримує допомогу помилково. 

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