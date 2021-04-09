Опередила двух россиянок в Москве: украинка стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха, выступающая в весовой категории до 76 кг, стала абсолютной чемпионкой Европы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины и страницу Федерации тяжелой атлетики Украины в Facebook.
Детали
Деха выиграла "золото" двоеборья, сумев победить как в рывке, так и в толчке с результатом 248 кг (113 и 115 кг).
Серебряная награда досталась россиянке Яне Сотеевой (246 кг), "бронза" за Анастасией Романовой (243).
Таким образом в медальный зачет сборной Украины она принесла второе "золото" (первое получила Камила Конотоп), а в неофициальный, "малый зачет" - сразу 3.
Первенство проходит в Москве.
Дополнение
Для 24-летней Дехы - это второе "золото" в карьере. Она стала четвертой украинкой, которая дважды становилась чемпионкой Европы.