Випередила двох росіянок у Москві: українка стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Деталі

Деха виграла "золото" двоборства, зумівши перемогти як у ривку, так і в поштовху з результатом 248 кг (113 і 115 кг).

Срібна нагорода дісталася росіянці Яні Сотєєвій (246 кг), "бронза" за Анастасією Романовою (243).

Таким чином в медальний залік збірної України вона принесла друге "золото" (перше здобула Камiла Конотоп), а в неофіційний, "малий залік" - відразу 3.

Першість проходить у Москві.

Доповнення

Для 24-річної Дехи - це друге "золото" у кар'єрі. Вона стала четвертою українкою, яка двічі ставала чемпіонкою Європи.