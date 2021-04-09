Випередила двох росіянок у Москві: українка стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українська важкоатлетка Ірина Деха, яка виступає у ваговій категорії до 76 кг, стала абсолютною чемпіонкою Європи. Про це інформує УНН з посиланням на НОК України та сторінку Федерації важкої атлетики України у Facebook.
Деталі
Деха виграла "золото" двоборства, зумівши перемогти як у ривку, так і в поштовху з результатом 248 кг (113 і 115 кг).
Срібна нагорода дісталася росіянці Яні Сотєєвій (246 кг), "бронза" за Анастасією Романовою (243).
Таким чином в медальний залік збірної України вона принесла друге "золото" (перше здобула Камiла Конотоп), а в неофіційний, "малий залік" - відразу 3.
Першість проходить у Москві.
Доповнення
Для 24-річної Дехи - це друге "золото" у кар'єрі. Вона стала четвертою українкою, яка двічі ставала чемпіонкою Європи.