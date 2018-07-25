Выпала полумесячная норма осадков: сильные дожди накрыли Запорожье

Дождь сопровождается сильными порывами ветра. Вода затопила проезжие части. На видео видно, что кое-где вода достигает людям по колено.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, за сегодня выпала полумесячная норма осадков - 25 мм.

"По данным Гидрометцентра, 25 июля на территории Запорожской области прошли грозовые дожди и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с. Основной циклон был над Днепровским районом г. Запорожье. В районе аэропорта было зафиксировано усиление ветра до 28 м/с, а это стихийное гидрометеорологическое явление", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 16:00 к спасателям поступило около 10 сообщений о происшествиях, которые случились из-за непогоды. Так, под мостом в Вознесеновском районе две маршрутки, одна из которых была с пассажирами, и легковой автомобиль ВАЗ попали в водяной плен. А на улице Рустави, в переулке Черкасский г. Запорожье и на трассе Харьков-Симферополь повалены деревья. Спасатели откачивали воду в двух офисах Запорожья и в одном жилом доме в г. Гуляйполе, которые подтопило. На улицах Тригубова и Фильтровая г. Запорожье понадобилась помощь в вытаскивании автомобилей скорой медицинской помощи на проезжую часть для самостоятельного дальнейшего движения.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 24 июля и 25 июля в городе Запорожье, на территории Запорожской области и по Азовскому морю ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с", - уточнили спасатели.

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Напомним, более 5200 человек, проживающих в районе у подножия горы Хелань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, были в экстренном порядке эвакуированы из-за непогоды.