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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36057 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123144 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130745 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168524 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153124 просмотра

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Выпала полумесячная норма осадков: сильные дожди накрыли Запорожье

Выпала полумесячная норма осадков: сильные дожди накрыли Запорожье

Киев  •  УНН

 • 14954 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Мощный ливень с сильными порывами ветра накрыла Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.  

Дождь сопровождается сильными порывами ветра. Вода затопила проезжие части. На видео видно, что кое-где вода достигает людям по колено.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, за сегодня выпала полумесячная норма осадков - 25 мм.

"По данным Гидрометцентра, 25 июля на территории Запорожской области прошли грозовые дожди и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с. Основной циклон был над Днепровским районом г. Запорожье. В районе аэропорта было зафиксировано усиление ветра до 28 м/с, а это стихийное гидрометеорологическое явление", - отметили в ГСЧС.

По состоянию на 16:00 к спасателям поступило около 10 сообщений о происшествиях, которые случились из-за непогоды. Так, под мостом в Вознесеновском районе две маршрутки, одна из которых была с пассажирами, и легковой автомобиль ВАЗ попали в водяной плен. А на улице Рустави, в переулке Черкасский г. Запорожье и на трассе Харьков-Симферополь повалены деревья. Спасатели откачивали воду в двух офисах Запорожья и в одном жилом доме в г. Гуляйполе, которые подтопило. На улицах Тригубова и Фильтровая г. Запорожье понадобилась помощь в вытаскивании автомобилей скорой медицинской помощи на проезжую часть для самостоятельного дальнейшего движения.

"В ближайший час с сохранением до конца дня 24 июля и 25 июля в городе Запорожье, на территории Запорожской области и по Азовскому морю ожидаются грозы и шквалы до 20 м/с", - уточнили спасатели.

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Напомним, более 5200 человек, проживающих в районе у подножия горы Хелань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, были в экстренном порядке эвакуированы из-за непогоды.

Непогода разбушевалась # буря # Дождь # запорожье

Публикация от Yana Fomina (@ yana13041980)

# Запорожье # погода # ливень # плывет # машина

Публикация от Nata Lemo (@_nata_lemo_)

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