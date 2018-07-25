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Випала півмісячна норма опадів: сильні дощі накрили Запоріжжя

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Потужна злива з сильними поривами вітру накрила Запоріжжя. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.  

Дощ супроводжується сильними поривами вітру. Вода затопила проїжджі частини. На відео видно, що подекуди вода сягає людям по коліна.

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Як повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області, за сьогодні випала півмісячна норма опадів - 25 мм.

"За даними Гідрометцентру, 25 липня на території Запорізької області пройшли грозові дощі та шквальний вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Основний циклон був над Дніпровським районом м. Запоріжжя. В районі аеропорту було зафіксовано посилення вітру до 28 м/с, а це стихійне гідрометеорологічне явище", - зазначили у ДСНС.

Станом на 16:00 до рятувальників надійшло близько 10 повідомлень про надзвичайні події, які сталися через негоду. Так, під мостом у Вознесенівському районі дві маршрутки, одна з яких була із пасажирами, та легковий автомобіль ВАЗ потрапили у водяний полон. А на вулиці Руставі, у провулку Черкаський м. Запоріжжя та на трасі Харків-Сімферополь повалило дерева. Рятувальники відкачували воду у двох офісах Запоріжжя та в одному житловому будинку у м. Гуляйполе, які підтопило. На вулицях Тригубова та Фільтрова м. Запоріжжя знадобилася допомога у витягуванні автомобілів швидкої медичної допомоги на проїжджу частину для самостійного подальшого руху.

"В найближчу годину зі збереженням до кінця дня 24 липня та 25 липня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та по Азовському морю очікуються грози та шквали до 20 м/с", - уточнили рятувальники.

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Нагадаємо, понад 5200 чоловік, що проживають в районі біля підніжжя гори Хелань в Нінся-Хуейському автономному районі на північному заході Китаю, були в екстреному порядку евакуйовані через негоду. 

Непогода разбушевалась #буря#дождь#запорожье

Публикация от Yana Fomina (@yana13041980)

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Публикация от Nata Lemo (@_nata_lemo_)

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