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# Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в НКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила концепцію оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні. Регулятор пропонує встановити диференційовані ставки податку на прибуток від таких операцій, залежно від статусу платника податку та джерела походження віртуальних активів. **Основні пропозиції НКЦПФР:** * **Податок на прибуток фізичних осіб:** * 5% – для прибутку, отриманого від операцій з віртуальними активами, що були набуті до моменту набрання чинності нового законодавства. * 18% – для прибутку, отриманого від операцій з віртуальними активами, набутими після набрання чинності нового законодавства. * **Податок на прибуток юридичних осіб:** * 18% – загальна ставка податку на прибуток від операцій з віртуальними активами. * **Військовий збір:** * 1,5% – для фізичних осіб, незалежно від джерела походження віртуальних активів. НКЦПФР також пропонує встановити перехідний період для введення в дію нового законодавства про оподаткування віртуальних активів. Це дозволить учасникам ринку адаптуватися до нових правил та уникнути непередбачених фінансових наслідків. **Мета запропонованих змін:** * Створення прозорих та зрозумілих правил оподаткування операцій з віртуальними активами. * Залучення додаткових коштів до державного бюджету. * Стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні. Зазначені пропозиції НКЦПФР є предметом обговорень з іншими державними органами, учасниками ринку та експертами. Остаточний варіант законодавства про оподаткування віртуальних активів буде сформовано з урахуванням результатів цих обговорень.

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Случаи нарушений правил ведения войны будут расследоваться соответствующими органами - Подоляк

Киев • УНН

 • 178138 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Любые случаи нарушения правил ведения войны, в частности, обращения с военнопленными, будут принципиально расследоваться соответствующими органами и будут иметь соответствующие юридические последствия. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк во время промежуточного брифинга на переговорах Украины и рф в Стамбуле, передает корреспондент УНН.

Случаи нарушений правил ведения войны будут расследоваться соответствующими органами - Подоляк

Цитата

"Отдельно хочу подчеркнуть, что сегодня имеем еще одну проблему, эта проблема становится все больше и больше. Это проблема эскалации ненависти... Нарушение обычаев правил ведения войны не только на полях сражений. У нас есть и в прямом эфире кое-где призывы с обеих сторон для того, чтобы уничтожать нацию одну или другую... И это все приводит к конфликтам. Есть видео с нарушением Женевских конвенций в отношении военнопленных", - сказал Подоляк.

Детали

По его словам, будет юридически решаться вопрос, чтобы такие случаи не повторялись.

Кроме того, заместитель главы Генштаба ВСУ Александр Кириленко отметил, что командованием ВСУ очень четко была выражена позиция относительно соблюдения международных законов об обращении с военнопленными.

"Вся поступающая информация детально проверяется ВСУ. Если нарушения будут выявляться, то будут приниматься соответствующие правовые решения в отношении тех военнослужащих, которые нарушают законы об обращении с военнопленными. В то же время, мы рассчитываем, и было заявлено российской стороной, на соблюдение этих договоров рф", - рассказал Кириленко.

Подоляк подчеркнул при этом, что правила ведения войны принципиально должны выполняться обеими сторонами, не только Украиной, но и россией.

"Любые случаи будут принципиально расследоваться соответствующими органами юридическими и будут иметь соответствующие юридические последствия. Это принципиальная позиция Украины", - сказал Подоляк.

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