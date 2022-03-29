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Випадки порушень правил ведення війни будуть розслідуватися відповідними органами - Подоляк

Київ • УНН

 • 178138 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Будь-які випадки порушення правил ведення війни, зокрема, поводження з військовополоненими, будуть принципово розслідуватися відповідними органами й матимуть відповідні юридичні наслідки. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк під час проміжного брифінгу на переговорах України та рф у Стамбулі, передає кореспондент УНН.

Випадки порушень правил ведення війни будуть розслідуватися відповідними органами - Подоляк

Цитата

"Окремо хочу наголосити на тому, що сьогодні маємо ще одну проблему, ця проблема стає все більшою і більшою. Це проблема ескалації ненависті… Порушення звичаїв правил ведення війни не тільки на полях боїв. У нас є і в прямому ефірі подекуди заклики з обох сторін для того, щоб знищувати націю одну чи іншу… І це все приводить до конфліктів. Є відео з порушенням Женевських конвенцій щодо військовополонених", - сказав Подоляк.

Деталі

За його словами, буде юридично вирішуватися питання, щоб такі випадки не повторювалися.

Окрім того, заступник голови Генштабу ЗСУ Олександр Кириленко зазначив, що командуванням ЗСУ дуже чітко була виражена позиція щодо дотримання міжнародних законів про поводження з військовополоненими.

"Уся інформація, яка надходить, детально перевіряється ЗСУ. Якщо порушення виявлятимуться, то прийматимуться відповідні правові рішення щодо тих військовослужбовців, які порушують закони про поводження з військовополоненими. Водночас, ми розраховуємо, й було заявлено російською стороною, на дотримання цих договорів рф", - розповів Кириленко.

Подоляк підкреслив при цьому, що правила ведення війни принципово мають виконуватися обома сторонами, не тільки Україною, але й росією.

"Будь-які випадки будуть принципово розслідуватися відповідними органами юридичними й будуть мати відповідні юридичні наслідки. Це принципова позиція України", - сказав Подоляк.

Доповнення

СБУ повідомило про фейки росіян щодо жорстокого поводження з полоненими.

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