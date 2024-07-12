Пресс-служба Винниковской табачной фабрики заявила о тотальном и противоправном блокировании предприятия силовыми органами более 60 суток - не выдвинуто никаких обвинений, не предоставлено никаких объяснений.

Даже несмотря на это фабрика, как указано, смогла уплатить в бюджет за май и июнь более 1 млрд гривен налогов - благодаря тому, что около 170 работников самостоятельно, вручную выносят произведенную продукцию, должным образом ее оформив, согласно нормам действующего законодательства. Коллектив предприятия делает это, чтобы не выпасть окончательно с рынка и не потерять завоеванные позиции на нем, а также получать зарплату, отметили на предприятии.

"Но даже после того, как продукцию грузят на автомобильный транспорт, работники Бюро экономической безопасности арестовывают изготовленный товар. Для этого используют такую "беспредельную" схему: работники БЭБ как обычные граждане звонят на номер полиции "102" и сообщают об обнаруженной якобы незаконной, контрафактной продукции. Поэтому уже вместе с работниками полиции приходят и арестовывают этот законный товар, с которого уплачены все налоги. Эти факты установлены, надеемся им будет дана соответствующая юридическая оценка", - говорится в заявлении.

Фабрике, как сообщается, уже удалось отсудить около 20 тысяч коробов с табачной продукцией и отправить ее на реализацию, соответствующим образом уплатив налоги в бюджет.

"Особенно шокирующим и бесправным с юридической точки зрения является тот факт, что предприятию не предоставлено никаких объяснений блокирования его работы. Не выдвинуто никаких обвинений. Простые следователи в частных разговорах признают, что получили команду "сверху", из Киева заблокировать производство", - отмечается в заявлении.

"На Винниковской табачной фабрике не могут такую ситуацию трактовать иначе как грубо сфабрикованный и сфальсифицированный заказ против предприятия одним печально известным бизнесменом, участником рынка, который проживает в Одессе и тесно связан с российским предпринимателем Игорем Кесаевым. Он скооперировал свою деятельность с новоявленной на Львовщине табачной компанией с иностранным капиталом, которая продолжает активно работать в россии, платя миллиарды бюджету российского агрессора (Интересно, как этой транснациональной компании спится после атаки на Охматдет ракетам, которые изготовлены в том числе из уплаченных ими налогов?)", - говорится в заявлении.

На фабрике особо акцентируют внимание, что не предоставлено никаких объяснений такой беспардонной и грубой атаки на предприятие с нарушением всех правовых норм правового государства.

"Более того, в одесском суде противоправно и с нарушением всех процессуальных норм вынесено новое решение о продлении обысков и блокировании работы еще на 30 дней. Это произошло после того, как Полтавский суд, который выносил решение об обысках в течение первых 30 суток, отказался их продолжать. Дело перенесли в Одессу, и первый судья, который рассматривал это дело, понимая противоправность продолжения обысков на фабрике, отказался выносить соответствующее решение. Поэтому он был оперативно заменен на другого судью, который пролонгировал обыски еще на 30 суток, а также запретил работникам предприятия находиться на прилегающих территориях фабрики, заблокировав окончательно любую производственную деятельность. Работники теперь не смогут получать зарплату и содержать свои семьи", - говорится в заявлении.

"Все это делается, чтобы заблокировать работу единственного и крупнейшего украинского национального производителя табачной продукции с почти 250-летней историей деятельности. Который составил достойную и чувствительную конкуренцию крупным транснациональным табачным производителям", - добавляется в заявлении.

В настоящее время, как отмечается, уже сорвана уплата фабрикой налогов и платежей в бюджет этого года на уровне 8,5 миллиардов гривен (в прошлом году предприятие уплатило 7,3 млрд гривен налогов).

"Иначе как диверсия и антиукраинская деятельность силовых органов в условиях военного положения такие действия трактовать невозможно", - говорится в заявлении.