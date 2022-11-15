Винницкая область: глава ОВА заявил о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о работе сил ПВО в регионе, пишет УНН.
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"Воздушная тревога – работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя", – написал Борзов в Телеграм.
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