Винницкая область: глава ОВА заявил о работе ПВО

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14 марта, 19:57 • 49933 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 86285 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 100511 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 132393 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 134746 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111369 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105254 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 91517 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111164 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136486 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил о работе сил ПВО в регионе, пишет УНН.

Цитата

"Воздушная тревога – работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя", – написал Борзов в Телеграм.

Ранее

В ряде областей Украины было объявлено воздушную тревогу, затем она распространилась на все области Украины. Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает о массовом пуске ракет Х-101 с Ту-95 из рф.

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