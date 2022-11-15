Вінниччина: голова ОВА заявив про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив про роботу сил ППО у регіоні, пише УНН.
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"Повітряна тривога - працює ППО! Залишайтесь в укриттях до сигналу відбою", - написав Борзов у Телеграм.
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