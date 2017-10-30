Истребители США и Японии сопровождали ракетоносцы РФ в нейтральных водах Тихого океана

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил РФ выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Японского моря и западной части Тихого океана", - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что во время полета самолеты сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35С ВКС.

Как сообщает военное ведомство РФ, на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали истребители F-18 (ВВС США), истребители F-15, F-4, F-2A (ВВС Японии).

Как сообщал УНН, два бомбардировщика США провели совместные учения с японскими и южнокорейскими военными самолетами вблизи КНДР.