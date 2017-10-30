Винищувачі США та Японії супроводжували ракетоносці РФ у нейтральних водах Тихого океану

"Два стратегічні ракетоносці Ту-95МС Повітряно-космічних сил РФ виконали планові польоти над нейтральними водами акваторії Японського моря і західної частини Тихого океану", - повідомили у департаменті інформації і масових комунікацій Міноборони Росії.

Зазначається, що під час польоту літаки супроводжувалися екіпажами багатоцільових винищувачів Су-35С ВКС.

Як повідомляє військове відомство РФ, на окремих етапах маршруту екіпажі Ту-95МС супроводжували винищувачі F-18 (ВПС США), винищувачі F-15, F-4, F-2A (ВПС Японії).

Як повідомляв УНН, два бомбардувальники США провели спільні навчання з японськими і південнокорейськими військовими літаками поблизу КНДР.