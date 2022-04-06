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Истребители оккупантов снова ударили из Беларуси по западу Украины: две крылатые ракеты уничтожены - ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 526309 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Истребители оккупантов снова ударили с территории Беларуси по западу Украины, вероятно, целясь в объекты во Львовской области, однако две вражеские крылатые ракеты уничтожены, сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных Сил ВС Украины, пишет УНН.

Истребители оккупантов снова ударили из Беларуси по западу Украины: две крылатые ракеты уничтожены - ВС ВСУ

Цитата

"В конце прошлых суток истребители оккупантов с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины. Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области, но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ВК "Запад" две крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет врага в цель", - сообщили в воздушном командовании.

Всего за минувшие сутки украинские защитники из ВС ВСУ уничтожили восемь крылатых ракет оккупантов.

Дополнение

В ночь на 5 апреля украинскими силами ПВО было всего поражено четыре крылатые ракеты рашистов, которые вероятно имели целью объекты на западе Украины и также были выпущены из истребителей с территории Беларуси.

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