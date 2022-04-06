Винищувачі окупантів знову вдарили із Білорусі по заходу України: дві крилаті ракети знищено - ПС ЗСУ

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"Наприкінці минулої доби винищувачі окупантів із території Білорусі нанесли удар крилатими ракетами по території України. Цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури Львівської області, але завдяки успішним діям підрозділів зенітних ракетних військ ПвК "Захід" дві крилаті ракети було знищено, що унеможливило потрапляння ракет ворога у ціль", - повідомили у повітряному командуванні.

Загалом за минулу добу українські захисники з ПС ЗСУ знищили вісім крилатих ракет окупантів.

Доповнення

У ніч на 5 квітня українськими силами ППО було загалом уражено чотири крилаті ракети рашистів, які ймовірно мали ціллю об'єкти на заході України і також були випущені з винищувачів з території Білорусі.