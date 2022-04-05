Пара ворожих Су-35 із Білорусі вночі завдали удар по Україні: 4 крилаті ракети уражено - ПС ЗСУ

Цитата

"Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у ПС ЗСУ, наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Доповнення

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що українські сили ППО вночі збили дві ворожі цілі.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко вказав, що українська ППО вночі збила ворожу ракету над Волинню.