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Пара ворожих Су-35 із Білорусі вночі завдали удар по Україні: 4 крилаті ракети уражено - ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 359580 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Уночі українськими силами ППО було загалом уражено чотири крилаті ракети рашистів, які ймовірно мали ціллю об'єкти на заході України, повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України і підтвердили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, пише УНН.

Пара ворожих Су-35 із Білорусі вночі завдали удар по Україні: 4 крилаті ракети уражено - ПС ЗСУ

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"Вночі, 5 квітня, пара Су-35 окупантів із території Білорусі нанесла удар крилатими ракетами по території України. Ймовірно, що цілями рашистів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури у кількох західних областях. Засобами протиповітряної оборони знищено три крилаті ракети, четверта - була пошкоджена, що не дало їй можливості точно потрапити в ціль", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у ПС ЗСУ, наведення ракет противником та ведення розвідки щодо результатів удару здійснювалося двома БПЛА оперативно-тактичного рівня, які теж знищені підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".

Доповнення

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що українські сили ППО вночі збили дві ворожі цілі.

Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко вказав, що українська ППО вночі збила ворожу ракету над Волинню.

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