Українська ППО вночі збила ворожу ракету над Волинню - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Українські сили ППО вночі знищили ворожу ракету у небі над Волинню, повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко, пише УНН.
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"Вчора вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили ворожу ракету у небі над Волинню", - зазначив Погуляйко у Telegram.
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Голова Волинської ОВА зауважив, що падіння уламків негативних наслідків не спричинили.
"Віримо в Збройні сили України, дякуємо за відмінну службу та безпеку наших громадян. Водночас нагадую - не нехтуйте своєю безпекою. Під час тривоги необхідно бути в укритті. Слава Україні", - написав він.
Доповнення
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль також повідомив, що українські сили ППО вночі збили дві ворожі цілі.