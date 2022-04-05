Украинская ПВО ночью сбила вражескую ракету над Волынью - глава ОВА

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"Вчера ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью", - отметил Погуляйко в Telegram.

Детали

Глава Волынской ОВА отметил, что падение обломков негативных последствий не повлекли.

"Верим в Вооруженные Силы Украины, благодарим за отличную службу и безопасность наших граждан. В то же время напоминаю - не пренебрегайте своей безопасностью. Во время тревоги нужно быть в укрытии. Слава Украине", - написал он.

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Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль также сообщил, что украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели.