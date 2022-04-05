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Пара вражеских Су-35 из Беларуси ночью нанесли удар по Украине: 4 крылатые ракеты поражены - ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 359580 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Ночью украинскими силами ПВО было в целом поражено четыре крылатые ракеты рашистов, которые вероятно имели целью объекты на западе Украины, сообщили в воздушном командовании "Запад" Воздушных Сил ВС Украины и подтвердили в Командовании Воздушных сил ВСУ, пишет УНН.

Пара вражеских Су-35 из Беларуси ночью нанесли удар по Украине: 4 крылатые ракеты поражены - ВС ВСУ

Цитата

"Ночью, 5 апреля, пара Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесла удар крылатыми ракетами по территории Украины. Вероятно, что целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры в нескольких западных областях. Средствами противовоздушной обороны уничтожено три крылатые ракеты, четвертая - была повреждена, что не дало ей возможности точно попасть в цель", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ВС ВСУ, наведение ракет противником и ведение разведки относительно результатов удара осуществлялось двумя БПЛА оперативно-тактического уровня, которые тоже уничтожены подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

Дополнение

Председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели.

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко указал, что украинская ПВО ночью сбила вражескую ракету над Волынью.

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