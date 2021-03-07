Измерить пульс и частоту дыхания с помощью камеры: Google представит новую функцию для Android
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. С 8 марта компания Google представит новую технологию для Android. Пользователи смогут измерить пульс и частоту дыхания с помощью камеры. Сначала функция будет доступна только на устройствах Pixel. Об этом сообщает УНН со ссылкой на платформу Engadget.
Детали
С 8 марта Google запустит новую функцию для пользователей операционной системы Android. Так, люди смогут определить частоту дыхания и пульс просто с помощью камеры через программу Google Fit. Известно, что такая технология будет доступна только для смартфонов Pixel, однако в будущем компания планирует расширить доступность этой новинки и на других устройствах Android.
Как будет работать функция
Для того, чтобы узнать частоту дыхания и пульс, пользователь Google Fit должен провести пальцем над основной камерой смартфона и легко надавить на нее. Так, приложение сможет выявить частоту сердечных сокращений из-за изменений цвета кожи на пальце.
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"Индикатор частоты дыхания несколько сложнее в использовании, так как вам придется убедиться, что фронтальная камера имеет хороший обзор вашего туловища примерно в течение 30 секунд. Вам придется подпереть телефон на устойчивой поверхности, посидеть и убедиться, что ваша голова и грудь находятся в кадре. Затем эта функция вычисляет ваши вдохи в минуту, измеряя маленькие движения, совершаемые грудью", - отмечает Engadget
Разработчики новой функции подчеркнули, что все же программа не может дать достоверный результат такой диагностики, однако ежедневное слежение за своим пульсом все же будет полезным.
Известно, что технология была анонсирована около месяца назад, однако пользователи приложения Google Fit смогут ее протестировать только с 8 марта.
Дополнение
Напомним, Google изменит алгоритмы слежения за активностью пользователей.